Вирус не уйдет: в ВОЗ обновили прогноз по COVID-19

Пандемия не закончится, а вирус не уйдет, по крайней мере, в ближайшее время. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович в интервью «Российской газете».

Она добавила, что единого мнения о том, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью COVID-19 в этом году, нет, хотя последние новости о вакцинах вселили надежду, и специалисты «начинают видеть свет в конце туннеля, и этот свет становится все ярче».

Вуйнович отметила, что все больше стран двигаются к массовой вакцинации или даже приступили к ней. Не исключено, что вакцины могут положить конец пандемии, но они не решат всех проблем, подчеркнула представитель ВОЗ.

Она призвала продолжать предпринимать меры для борьбы с распространением инфекции и снижения смертности, в том числе носить маски и соблюдать гигиену.