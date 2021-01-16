Вакцинация от коронавируса в Азербайджане: главврач призывает граждан не бояться фото
Сегодня в Азербайджане началась вакцинация против коронавируса. Вакцинация будет добровольной и за счет государства. Корреспонденты haqqin.az наблюдали за процессом вакцинации в поликлинике №1 имени А.Кязымова в Сабаильском районе Баку.
В поликлинике отведены два кабинета для вакцинации медицинского персонала вакциной Sinovac. Как сообщила главный врач поликлиники Кюбра Джабарова, около 160 сотрудников медучреждения будут вакцинированы.
«По очереди будут обследованы и вакцинированы около 140 медицинских работников, которые в настоящее время находятся на работе. Перед вакцинацией эти лица пройдут обследование.
Если у человека нет заболеваний крови, не переносил операцию на сердце, онкозаболевания четвертой степени, тяжелой аллергии, высокой температуры и артериального давления, ему разрешают пройти вакцинацию.
В первую очередь, была обследована главврач поликлиники, была измерена ее температура и давление. Вакцина ей была привита лишь после перепроверки имеющихся хронических заболеваний.
«Я полностью доверилась и прошла вакцинацию. Здесь нечего бояться. Призываю граждан обязательно пройти вакцинацию», - сказала она.
Процедура вакцинации проходит в два этапа. Спустя 21 день после первой дозы, человеку вкалывают вторую дозу. Каждая доза составляет 0,5 грамм.
«Здесь не может быть никаких задержке и опозданий. Ровно через 21 день пройдет второй этап и тем самым процесс будет считаться завершённым», - сказала Джабарова.
Затем вакцинацию прошли начальница отдела Егана Рустамова и старшая медсестра Севиндж Садыгова. Их состояние после вакцинации было нормальным.
Вакцинация по графику охватит граждан в вовзрасте 50-64 лет и старше 65 лет. Люди моложе 18 лет вакцинироваться не будут.