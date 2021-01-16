Ульвия Худиева, собкор haqqin.az 12:01

Сегодня в Азербайджане началась вакцинация против коронавируса. Вакцинация будет добровольной и за счет государства. Корреспонденты haqqin.az наблюдали за процессом вакцинации в поликлинике №1 имени А.Кязымова в Сабаильском районе Баку. В поликлинике отведены два кабинета для вакцинации медицинского персонала вакциной Sinovac. Как сообщила главный врач поликлиники Кюбра Джабарова, около 160 сотрудников медучреждения будут вакцинированы.

«По очереди будут обследованы и вакцинированы около 140 медицинских работников, которые в настоящее время находятся на работе. Перед вакцинацией эти лица пройдут обследование. Если у человека нет заболеваний крови, не переносил операцию на сердце, онкозаболевания четвертой степени, тяжелой аллергии, высокой температуры и артериального давления, ему разрешают пройти вакцинацию.