Октай Ширалиев: «Вакцина от коронавируса достаточно безопасна»

«Благодаря усилиям руководства страны Азербайджан вошел в список стран, которые смогли проводить вакцинацию». Об этом заявил министр здравоохранения Октай Ширалиев, который сегодня был вакцинирован против коронавируса.

По его словам, в большинстве стран вакцинация начнется в конце года: «Но Азербайджан наладил связи со всеми компаниями. Вакцина достаточно безопасна. До сих пор никаких осложнений не выявлено. Мы приглашаем наших граждан присоединиться к вакцинации».