Синоптики предупреждают о сильном ветре, метели и гололеде

Начиная с вечера 19 января и до вечера 21 января погода в Баку и на Апшеронском полуострове будет нестабильной, временами ожидаются осадки, дождь местами перейдет в мокрый снег и снег, северо-западный ветер усилится до 15-20 м/сек, временами до 23-28 м/сек, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха понизится на 5-8 градусов. С вечера среды и до полудня четверга ожидается метель, возможен гололед.

В районах страны временами ожидаются осадки, местами снег. Западный ветер усилится до 15-20 м/сек, временами до 25-30 м/сек. Температура воздуха снизится на 5-10 градусов. 20-21 января ожидается метель, в горных и предгорных районах дороги могут покрыться льдом.