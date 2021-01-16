В Джалилабаде накрыли наркоторговцев

Жители Джалилабадского района задержаны с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в Ленкораньской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Джалилабадского РОП на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате операции, проведенной на основании поступившей информации, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан житель города Гёйтепе Нурлан Зульфугаров. В ходе обыска его автомобиля были обнаружены и изъяты 4 кг 115 граммов героина.

Также задержан житель Джалилабадского района Гошгар Ганбарли, в его доме были обнаружены 1 кг 365 г героина, а также марихуана и метамфетамин. Ведется расследование.