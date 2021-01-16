Новую мутацию коронавируса обнаружили в Германии

Новая вариация коронавируса выявлена на юге Германии во время вспышки в клинике города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария).

Как сообщила в понедельник газета Munchner Merkur, в больнице заразились 73 человека – как сотрудники, так и пациенты. У троих из них был выявлен неизвестный до сих пор штамм коронавируса, передает ТАСС.

Анализы были направлены для дальнейшего исследования в берлинскую клинику «Шарите». Специалисты выяснили, что речь действительно идет о совершенно новой вариации, но пока не знают, каковы ее особенности.

Всего в мире, по оценке Charite, выявлено более 12 тыс. мутаций коронавируса. Наибольшее беспокойство у экспертов пока вызывает так называемый британский штамм из-за высокой заразности.