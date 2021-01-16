Продолжается строительство новой автомобильной дороги в город Шуша. Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, новая трасса из города Физули пройдет через крупные населенные пункты, а также рядом с известным лесным массивом Топхана.

Уже передана в пользование двухполосная служебная дорога до Шуши на трассе протяженностью 101,5 км. Новая автодорога Физули - Шуша будет иметь от 4 до 6 полос движения.

В соответствии с графиком строительные работы на новой автодороге Физули - Шуша планируется завершить к концу этого года - до начала следующего года.

Отметим, что благодаря строящейся новой автодороге Ахмедбейли - Физули - Шуша протяженность пути из Баку в Шушу уменьшится, составив примерно 345 км.