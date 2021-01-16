Парижскую биржу впервые в ее истории возглавит женщина

Дельфин д'Амарзи станет первой женщиной, которая займет пост главы Парижской биржи за все время ее существования с начала XVIII века. Об этом сообщила Euronext NV - панъевропейская фондовая биржа, имеющая филиалы в Париже, Амстердаме, Брюсселе, Дублине, Лиссабоне и Осло.

"Дельфин д'Амарзи назначена президентом - генеральным директором Euronext Paris и членом совета управляющих Euronext. Она заступит на свой пост 15 марта 2021 года", - цитирует ТАСС заявление.

Решение должно быть еще одобрено общим собранием акционеров Euronext, а также французским биржевым регулятором.

Дельфин д`Амарзи 47 лет. Она является выпускником престижной французской Национальной школы администрации. По завершении учебы находилась на важных постах во французской государственной администрации, в частности директора Государственного казначейства. В 2007-2009 годах была советником правительства Франсуа Фийона по финансовым вопросам. В рамках этой деятельности разрабатывала защитные меры Франции во время мирового ухудшения финансовой ситуации, вызванного ипотечным кризисом в США.

В настоящее время занимает второй по значимости пост в онлайн-банке Orange Bank, являясь его делегированным генеральным директором. Д`Амарзи во главе Парижской биржи сменит Антони Аттиа, назначенного теперь в Euronext на пост главы отдела первичных рынков и постпереговорных операций.