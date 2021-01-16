«Будет интересно»: Лавров о планах заблокировать Telegram на Западе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему известно о намерениях заблокировать мессенджер Telegram на Западе. Таким образом российский министр в том числе прокомментировал блокировку аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа после протестов против результатов выборов главы государства.

«Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги, - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году. - Это будет интересно».