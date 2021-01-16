Телепередача «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» посвятила репортаж трехсторонней встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 11 января.

В репортаже приводятся некоторые закулисные нюансы этой встречи. К примеру, тот факт, что лидеры Азербайджана и Армении прилетели в Москву с разницей в несколько минут, и самолет с Пашиняном на борту вынужден был сделать лишний круг над Тулой, чтобы Алиев приземлился первым.

Отмечалось также, что в течение всей встречи, во всяком случае ее публичной части, Алиев и Пашинян ни разу, даже мельком не посмотрели в сторону друг друга.