Военные США ушли из Сомали

Подразделения Вооруженных сил США полностью выведены из Сомали в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа.

«Вывод состоялся при отсутствии серьезных травм военнослужащих или значительных потерь оборудования, несмотря на существенные усилия боевиков из «Аш-Шабаб» атаковать наши силы во время данной операции», – передает ТАСС слова командующего Африканским командованием ВС США (АФРИКОМ) генерала Стивена Таунсенда со ссылкой на Associated Press.

У берегов Сомали для вывода американских военных была создана военно-морская группировка ВМС США, в которую входил авианосец «Нимиц», прибывший в оперативный район 21 декабря. В эвакуации контингента участвовал также десантный корабль ВМС США «Макин Айленд».

В начале декабря 2020 года Пентагон сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился вывести почти все войска США из Сомали к началу 2021 года. Согласно оценкам CNN, в Сомали на тот момент находились около 700 американских военных. Американские силы в Сомали оказывали поддержку в борьбе с международными террористическими группировками, а также помогали в подготовке сомалийских военных.