Лавров предупредил армянских политиков

Глава МИД России Сергей Лавров считает контрпродуктивными эмоциональные заявления по Карабаху. Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник, передает РИА Новости.

Российский министр при этом отметил, что некоторые заявления армянских официальных лиц, наверное, вызывают напряженность.

«Я считаю, что лучше было бы этого избежать. До того, как началась 44-дневная война, мы были свидетелями эмоциональных заявлений, произнесенных из Карабаха либо по поводу Карабаха — «новая война, новые территории». Слово становится материальной силой. В данном случае слова с разных сторон стали очень негативной материальной силой», — добавил Лавров.

Именно поэтому сейчас очень большое внимание уделяется установлению контактов между руководством Армении и Азербайджана, созданию атмосферы доверия, и в этом был еще один из важных смыслов встречи в Москве с участием лидеров трех стран. Россия надеется, что эмоции будут отведены на второй план.