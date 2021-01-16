На основании информации, поступившей из Национальной гидрометеорологической службы, об ожидаемых нестабильных погодных условиях на территории Азербайджана с 19 по 21 января ОАО «Азеришыг» переходит на усиленный режим работы, соответствующим структурам поручено принять дополнительные меры.

Как сообщили в ОАО, по поручению руководства организован график усиленной работы и дежурства. Структурам поручено привлечь дополнительные средства и технику.

Согласно поручению руководства ОАО, в регионах Азербайджана также организовано дежурство. Учитывая возможность увеличения количества обращений, Call-центр «199» также будет работать круглосуточно в усиленном режиме.