Лавров: списки армянских военнопленных были предоставлены не сразу и не полностью

С армянской стороны списки военнопленных были предоставлены не сразу и не полностью, впоследствии состоялись обмены тех, кто был участником событий, завершившихся 9 ноября. Об этом на пресс-конференции, посвященной по итогам 2020 года, сказал глава МИД России Сергей Лавров.

"Но сейчас главным является вопрос, который возник уже в начале декабря в Гадрутском районе, когда в конце ноября большая группа армянских военнослужащих-призывников была туда направлена. И они попали в плен уже через неделю - десять дней, в начале декабря, 62 человека", - отметил российский министр.

Лавров отметил, что военные РФ, Армении и Азербайджана в настоящее время выверяют поименные списки для обмена военнопленными после конфликта в Карабахе.