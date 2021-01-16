США снова ударили по Huawei

Власти США нанесли очередной удар по китайской компании Huawei, которая и так находится под санкциями. Как сообщает Reuters, американское правительство уведомило нескольких поставщиков Huawei, что отзывает ранее выданные разрешения на поставки в адрес китайской компании.

Одним из этих поставщиков оказалась Intel — мировой лидер рынка процессоров для ПК и серверов. Ее чипы устанавливаются во многие модели ноутбуков Huawei. Китайская компания в последние годы выпустила ряд удачных моделей портативных ПК, и объемы ее поставок в этой категории росли на десятки процентов в год начиная с 2018-го. Кроме того, Huawei использует продукцию Intel в серверных решениях.

По сведениям Reuters, все ранее выданные министерством торговли США разрешения на ведение бизнеса с Huawei были аннулированы, а в выдаче новых запросившим их компаниям, включая Intel, отказали.

США ранее ввели запрет на технологии и поставки процессоров Huawei для оборудования, обвинив компанию в сотрудничестве с китайскими военными и сборе информации. В настоящее время компания ищет способ справиться с проблемами и переориентироваться на внутренний рынок.