ВОЗ предупредила мир о грани катастрофы

Мир находится на грани моральной катастрофы, считает глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он предупредил об этом на заседании Исполнительного комитета, передает Twitter организации.

«Я скажу прямо: мир на грани катастрофической моральной ошибки — и ценой этой ошибки будут человеческие жизни и сама возможность жить в беднейших странах мира», — приводит аккаунт ВОЗ слова Гебрейесуса.

Он указал на то, что в 49 самых обеспеченных государствах жители получили уже более 39 миллионов доз вакцин, в то время как в одной из самых бедных стран было сделано всего 25 прививок. По его словам, под угрозой находятся планы обеспечить людям из разных стран равный доступ к вакцинации.