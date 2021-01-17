В Украине коронавирус назвали биологическим оружием

Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Елена Мошенец заявила, что коронавирус может быть разновидностью биологического оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что власти ведут переговоры о закупках с производителями шести вакцин, препараты которых находятся на третьей стадии испытаний. Среди первых поставок будет не только китайская вакцина, а три разных препарата, отметил он в интервью «Интерфакс-Украина».

Премьер подтвердил, что Украина получит первую вакцину не позднее февраля.