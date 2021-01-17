Дональд Трамп 20 января попрощается с нацией, но это будет не на любимой им лужайке Белого дома. Вертолет доставит его на военно-воздушную базу Эндрюс, что неподалеку от американской столицы. Церемония прощания пройдет утром, еще до того, как на ступеньках Капитолия начнется торжественная инаугурация нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Трамп - мастер шоу, но последнее представление в качестве президента пройдет не по его сценарию. Он хотел, чтобы перед самолетом Air Force One, на котором он отбудет во Флориду, была бы выложена красная ковровая дорожка, как это делается при прощании с главами государств и правительств, посетившими Америку. А до того, как он войдет на борт самолет, настаивал Трамп, должен прогреметь салют из 21 орудий. Однако, как сообщает ряд американских СМИ со ссылкой на представителей Пентагона, военное ведомство отказало ему в проведении полномасштабного торжественного прощания.

Наконец, Трамп хотел помахать рукой сторонникам и сочувствующим с трапа самолета в тот самый момент, когда Байден будет принимать присягу. Но и в этом ему отказано. Церемония начнется раньше, она будет закрытой и довольно короткой, у провожающих должны быть именные приглашения, правда, каждый из них может провести с собой пять человек.

Так что Трамп простится со своим президентством в воздухе.

Лайнер доставит его в местечко Мар-а-Лаго, но и там его не ждут ни почести, ни радушный прием. Окрестные жители не хотят видеть его своим соседом и еще до чудовищного скандала 6 января, когда сторонники Трампа заняли Капитолий, писали письма губернатору штата, утверждая, что резиденция президента представляет собой гольф-клуб и не предназначена для круглогодичного проживания.

Трамп, как известно, отказался участвовать в церемонии инаугурации Байдена. Скорее всего, он также не станет принимать победителя на чай в Белом доме 19 января - традиция, существовавшая в Америке в течение многих десятилетий. И вряд ли, как это было принято, Байден найдет на столе в Овальном кабинете письмо от своего предшественника.

Трамп, срок правления которого истекает ровно в полдень 20 января, оставляет после себя разделенный Конгресс, раздерганную Республиканскую партию и наполненную страхом страну.

Уже после того, как Капитолий был очищен от нападавших ультраправых, 122 конгрессмена-республиканца проголосовали за то, чтобы пересмотреть результаты президентских выборов в двух штатах. Как пишет издание Конгресса The Hill, они, таким образом, заняли сторону захватчиков цитадели американской демократии.

Спикер палаты представителей и третье по рангу лицо в стране Нэнси Пелоси обвинила часть республиканцев в том, что они даже помогали «восставшим». А потом приказала установить на входе в Конгресс арочные металлодетекторы, но не для того, чтобы обезопасить «слуг народа» от террористов, а чтобы сами «слуги народа» не смогли проносить в зал заседаний оружие. Накануне спор между конгрессменами -демократом и республиканцем - окончился дракой, и кто знает, чем бы все обернулось, будь у них пистолеты.