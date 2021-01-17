Республиканцы бьют в набат: “Нас могут убить!” haqqin.az из Вашингтона
Дональд Трамп 20 января попрощается с нацией, но это будет не на любимой им лужайке Белого дома. Вертолет доставит его на военно-воздушную базу Эндрюс, что неподалеку от американской столицы. Церемония прощания пройдет утром, еще до того, как на ступеньках Капитолия начнется торжественная инаугурация нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
Трамп - мастер шоу, но последнее представление в качестве президента пройдет не по его сценарию. Он хотел, чтобы перед самолетом Air Force One, на котором он отбудет во Флориду, была бы выложена красная ковровая дорожка, как это делается при прощании с главами государств и правительств, посетившими Америку. А до того, как он войдет на борт самолет, настаивал Трамп, должен прогреметь салют из 21 орудий. Однако, как сообщает ряд американских СМИ со ссылкой на представителей Пентагона, военное ведомство отказало ему в проведении полномасштабного торжественного прощания.
Наконец, Трамп хотел помахать рукой сторонникам и сочувствующим с трапа самолета в тот самый момент, когда Байден будет принимать присягу. Но и в этом ему отказано. Церемония начнется раньше, она будет закрытой и довольно короткой, у провожающих должны быть именные приглашения, правда, каждый из них может провести с собой пять человек.
Так что Трамп простится со своим президентством в воздухе.
Лайнер доставит его в местечко Мар-а-Лаго, но и там его не ждут ни почести, ни радушный прием. Окрестные жители не хотят видеть его своим соседом и еще до чудовищного скандала 6 января, когда сторонники Трампа заняли Капитолий, писали письма губернатору штата, утверждая, что резиденция президента представляет собой гольф-клуб и не предназначена для круглогодичного проживания.
Трамп, как известно, отказался участвовать в церемонии инаугурации Байдена. Скорее всего, он также не станет принимать победителя на чай в Белом доме 19 января - традиция, существовавшая в Америке в течение многих десятилетий. И вряд ли, как это было принято, Байден найдет на столе в Овальном кабинете письмо от своего предшественника.
Трамп, срок правления которого истекает ровно в полдень 20 января, оставляет после себя разделенный Конгресс, раздерганную Республиканскую партию и наполненную страхом страну.
Уже после того, как Капитолий был очищен от нападавших ультраправых, 122 конгрессмена-республиканца проголосовали за то, чтобы пересмотреть результаты президентских выборов в двух штатах. Как пишет издание Конгресса The Hill, они, таким образом, заняли сторону захватчиков цитадели американской демократии.
Спикер палаты представителей и третье по рангу лицо в стране Нэнси Пелоси обвинила часть республиканцев в том, что они даже помогали «восставшим». А потом приказала установить на входе в Конгресс арочные металлодетекторы, но не для того, чтобы обезопасить «слуг народа» от террористов, а чтобы сами «слуги народа» не смогли проносить в зал заседаний оружие. Накануне спор между конгрессменами -демократом и республиканцем - окончился дракой, и кто знает, чем бы все обернулось, будь у них пистолеты.
В Республиканской партии сложилась крайне противоречивая ситуация. В Америке ожидают, что даже если сенат не проголосует за импичмент Трампа после инаугурации Байдена, бывшему президенту закроют путь к участию в выборах 2024 года. С тем, чтобы поискать более приемлемую кандидатуру на эти выборы, согласны 60 процентов республиканцев, но 40 процентов все же готовы отдать предпочтение Трампу, если с него снимут все обвинения. Рейтинг Трампа среди республиканцев по-прежнему высок - в районе 75 процентов, хотя он и снизился за январь на 8 процентов. Одна группа конгрессменов, лицом которой стала Лиз Чейни, дочь бывшего вице-президента Дика Чейни, требует показательного наказания Трампа, который, по ее словам, спровоцировал мятеж. Другие, хотя и не защищают своего лидера, считают, что импичмент проводить не следует, потому что это лишь углубит раскол нации.
Но главное, о чем сейчас беспокоятся законодатели-республиканцы - это их жизнь и безопасность. Многие из них стали получать угрозы расправы за то, что выступают против Трампа. Как сообщает MSNBC, есть и такие, кто обзавелся бронежилетом. «Это печально признавать, но многие боятся, что нас могут убить», - признался корреспонденту телекомпании республиканец из Мичигана Питер Мейджер.
«Трамп оставляет Республиканскую партию сломленной, но у него до сих пор сохраняется контроль над своими сторонниками на местах», - пишет Washington Post. В этом - одна из главных проблем для страны. Десятки ультраправых организаций, таких как Proud Boys и другие, готовы начать настоящую партизанскую борьбу против ненавистных им либералов-демократов. Как сообщают СМИ, многие из главарей ультраправых отдали приказ своему воинству не устраивать в день инаугурации никаких маршей в переполненной военными столице страны, потому что «это будет ловушка». А вот потом, после того как Байден войдет в Белый дом, они обещают в различных штатах показать свою силу.
Однако, как пишет Washington Post, «и столичные жители чувствуют себя словно в осажденной крепости и испытывают страх». «Такое ощущение, что мы все здесь стали заложниками», - говорит 62-летняя жительница Вашингтона Чарлайз Уильсон. Она не пропускала ни одной инаугурации президента начиная с 11-летнего возраста, но теперь садится в поезд, который увезет ее во Флориду, где будет более безопасно.
Конечно, такие настроения никак не способствует тому, чтобы церемония инаугурации Байдена прошла в торжественной обстановке. Прежде весь длинный и широкий Молл, как называют в Вашингтоне бульвар, идущий к Капитолию, был запружен в этот январский день нарядной ликующей толпой. Сейчас он полностью перегорожен металлическими барьерами, а военных в столице США больше, чем американских солдат в Ираке или Афганистане.