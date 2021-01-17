Китайский автопроизводитель бросил вызов Tesla
Китайский производитель электромобилей Xpeng Motors анонсировал новую функцию автономного вождения электромобилей. С помощью этого он решил бросить вызов конкурентам, таким как Tesla, пишет CNBC.
Функция, получившая название Navigation Guided Pilot (NGP), позволит флагманскому седану P7 автоматически менять полосу движения, ускоряться или замедляться, а также обгонять автомобили и выезжать на шоссе. Водители получат предупреждение, когда им потребуется взять на себя управление автомобилем, например, во время неблагоприятных погодных условий или дорожно-транспортного происшествия.