Уже давно было известно, что яд такого вида змеи, как уж, имеет связь со многими физиологическими особенностями, в том числе противобактерийными, противогрибковыми, противопаразитными и противовирусными.

В мире продолжаются интенсивные поиски средств защиты или предотвращения заболевания коронавирусом, о чем не раз сообщал haqqin.az. И вот новый поворот в исследованиях, касающихся использования резервов животного мира, в частности из организма пресмыкающихся.

Актуальное исследование касается одной составляющей яда ужа, выделенных энзимов фосфолипазы A2 (PLA2), которые имеют широкую область разнообразных последовательностей и биологических функций. Они, главным образом, участвуют в метаболизме липидов.

sPLA2 – это белковые энзимы, которые облегчают гидролиз мембранных глицерофосфолипидов в лизофосфолипиды жирных кислот. Например, эти энзимы могут расщеплять двухслойные липидные оболочки посредством гидролиза фосфолипидов. Оболочка вируса тоже может иметь разный состав, в зависимости от происхождения липидов — из клеточной мембраны или же мембраны эндоплазматичной сетки.

Это может влиять на активность sPLA2, из чего можно предположить, что распад фосфолипидов, спровоцированный этими энзимами, способствует их антивирусному действию.

Ученые открыли, что sPLA2 действует на вирус SARS-CoV-2, как говорится в сообщении, in vitro. После обнаружения вируса двумерными составляющими энзимов sPLA2, наблюдалось их сильное воздействие, убивающее вирус.

Также было отмечено, что в концентрации от 1 до 100 микрограммов они же тормозили возникновение синхронизации с помощью шипов, затрудняя распространение вируса между клетками.

Данные исследования пока что носят предварительный характер и еще не получили рецензий в авторитетных медицинских изданиях. Однако на результаты их обратило внимание польское издание Wprost.

Кто знает, вполне возможно, что яд ужа станет одним из источников для создания препарата для борьбы с пандемией.