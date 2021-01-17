Сахиль Бабаев о поддержке семей шехидов

Прошло первое заседание комиссии, созданной постановлением Кабинета министров из уполномоченных лиц соответствующих государственных органов в целях решения вопросов в связи с медико-социальной экспертизой в отношении военнослужащих, раненных во время боевых действий в ходе Отечественной войны, сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Председатель комиссии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, подчеркнул, что в центре внимания находятся вопросы социальной защиты как семей шехидов Отечественной войне, так и военнослужащих, получивших ранения. По поручению главы государства принимаются необходимые меры поддержки. Сотрудники министерства навестили уже большую часть раненых военнослужащих. Во время этих встреч изучается социальное положение семей, участникам войны предоставляются средства реабилитации. За прошедший месяц 125 военнослужащим было предоставлено 530 реабилитационных средств, шестерым - восемь высокотехнологичных протезов. Также в случае необходимости оказываются социально-психологическая поддержка и реабилитационные услуги.

Министр отметил, что в ходе этих визитов производится и сбор данных для проведения медико-социальной экспертизы в отношении раненых военнослужащих, некоторым из которых уже назначена соответствующая группа инвалидности.

Назначение соцвыплат военнослужащим, которым определена группа инвалидности, осуществляется в тот же день в автоматическом режиме посредством электронной системы. Также будет проведена работа по их обеспечению реабилитационными услугами.

На заседании была обсуждена работа, которую предстоит проделать комиссии, а также утвержден план действий.

Напомним, что в состав комиссии входят заместители министра обороны, министра здравоохранения, начальник Главного медицинского управления Министерства обороны, заместитель председателя Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, а также уполномоченные лица государственных органов, в подчинении которых находятся военно-врачебные и врачебно-летные комиссии.