Ильхам Алиев: "Негативные явления происходят именно из-за бесконтрольности!"

«К сожалению, некоторые негативные явления в различных местах нашей страны происходят именно из-за бесконтрольности». Как сообщает АзерТАдж, об этом в интервью Азербайджанскому телевидению в ходе открытия заводов в Сумгаитском химическом промышленном парке заявил президент Ильхам Алиев.

«В некоторых местах земли захватываются, отнимаются у людей, распределяются несправедливо. В том числе несправедливо распределяются водные ресурсы - одни получают воду, а другие нет. Все это нам не к лицу. Мы должны очиститься и очищаемся от этих недостатков. Процесс очистки идет и будет идти, пусть каждый это знает. Пусть никто не считает, что имеет какие-то особые привилегии. И пусть никто не считает себя неприкосновенным», - сказал президент.