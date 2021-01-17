Ильхам Алиев открыл завод по производству сульфатной кислоты

18 января в Сумгаитском химическом промышленном парке был заложен фундамент заводов по производству сульфатной кислоты ООО «Азерсульфат», по производству стеклянной тары ЗАО «Glassica», состоялось открытие предприятия по производству листового стекла методом термоформации ЗАО «Азерфлоат». Как сообщает АзерТАдж, в мероприятиях принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев .

Индустриализация и развитие ненефтяной промышленности являются одними из основных направлений проводимой президентом Ильхамом Алиевым политики диверсификации экономики. Инвестиционная стоимость завода, который будет построен в рамках проекта производства сульфатной кислоты ООО «Азерсульфат», составляет 6 миллионов долларов США. Ежегодно на заводе планируется производить 20 тысяч тонн продукции. На заводе, который начнет функционировать в конце нынешнего года, будет создано более 30 рабочих мест.

Глава государства заложил фундамент предприятия.

Было отмечено, что только за последние три года в Азербайджан ежегодно импортировалось 5-10 тысяч тонн сульфатной кислоты. С началом функционирования завода импорт будет замещен местной продукцией. На следующих этапах планируется экспортировать продукцию в Грузию и Россию.