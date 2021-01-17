В Сумгаите открыли завод за 100 миллионов евро

На заводе общей инвестиционной стоимостью 100 миллионов евро ежегодно будет производиться 80 тысяч тонн листового стекла в различном ассортименте. Проектирование предприятия и оснащение его передовыми технологиями обеспечены германской компанией HORN Glass Industries AG, обладающей 135-летним опытом в области стеклоплавильных технологий в мире. На предприятии также используются технологии Италии, Финляндии и Китая.

Глава государства Ильхам Алиев ввел завод в действие.

Было отмечено, что в настоящее время потребность в листовом стекле в стране полностью обеспечивается за счет импортной продукции. Листовое стекло производится прозрачным или цветным, а также в малых и больших размерах. В настоящее время более 90 процентов листового стекла в мире – высококачественное цветное и бесцветное (прозрачное), чистое с оптической точки зрения стекло - полностью производится на основе термоформационных технологий. В Азербайджане также уже применяются самые современные технологии в этой области.