В Сумгаите открыли завод за 100 миллионов евро
18 января в Сумгаитском химическом промышленном парке был заложен фундамент заводов по производству сульфатной кислоты ООО «Азерсульфат», по производству стеклянной тары ЗАО «Glassica», состоялось открытие предприятия по производству листового стекла методом термоформации ЗАО «Азерфлоат».
Как сообщает АзерТАдж, завод по производству листового стекла ЗАО «Азерфлоат» является первым в Азербайджане предприятием по изготовлению термоформационного стекла.
На заводе общей инвестиционной стоимостью 100 миллионов евро ежегодно будет производиться 80 тысяч тонн листового стекла в различном ассортименте. Проектирование предприятия и оснащение его передовыми технологиями обеспечены германской компанией HORN Glass Industries AG, обладающей 135-летним опытом в области стеклоплавильных технологий в мире. На предприятии также используются технологии Италии, Финляндии и Китая.
Глава государства Ильхам Алиев ввел завод в действие.
Было отмечено, что в настоящее время потребность в листовом стекле в стране полностью обеспечивается за счет импортной продукции. Листовое стекло производится прозрачным или цветным, а также в малых и больших размерах. В настоящее время более 90 процентов листового стекла в мире – высококачественное цветное и бесцветное (прозрачное), чистое с оптической точки зрения стекло - полностью производится на основе термоформационных технологий. В Азербайджане также уже применяются самые современные технологии в этой области.