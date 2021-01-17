Ильхам Алиев: «Почему бы в Азербайджане не создать все необходимые нам отрасли промышленности?»

«Срок эксплуатации многочисленных предприятий, построенных здесь в советское время, истек, они вышли из строя и оказывали очень негативное влияние на экологическую ситуацию. Эти предприятия были снесены и по моему указанию 10 лет назад на их территории был создан Сумгаитский химический промышленный парк площадью 500 гектаров. В последние годы промышленный парк настолько разросся и расширился, что уже дано указание найти дополнительные земельные участки, и работа в этом направлении идет». Как сообщает АзерТАдж, об этом в интервью Азербайджанскому телевидению в ходе открытия заводов в Сумгаитском химическом промышленном парке заявил президент Ильхам Алиев .

«Я лично в 2017 году заложил фундамент этого предприятия и рад, что крупный проект стоимостью 100 миллионов евро уже реализован, это освободит нас от импорта листового стекла. Это означает, что валюта останется в стране, местное производство оживится, будут созданы рабочие места и обеспечена диверсификация нашей экономики. Нам удалось сохранить устойчивость даже в период, когда цены на нефть на мировых рынках находились на низком уровне. Как я отметил на проведенном недавно совещании, посвященном итогам года, наши валютные резервы не сократились, напротив, хоть и незначительно, но увеличились.

Почему? Потому что ненефтяной сектор успешно развивался. Во всех странах мира 2020 год был годом экономического спада, в том числе и у нас. Однако у нас спад составил всего 4,3 процента. В некоторых развитых странах он измеряется более высокими цифрами. Но у нас рост в сфере ненефтяной промышленности составил 12,5 процента, именно за счет таких предприятий. Промышленный, сельскохозяйственный, ненефтяной секторы, экспортные возможности, сокращение зависимости от импорта – все эти факторы создали сегодняшнюю новую реальность.

Таким образом, будет обеспечено долгосрочное устойчивое развитие нашей страны. Почему бы в Азербайджане не создать все необходимые нам отрасли промышленности? Просто и иностранные, и местные инвесторы должны верить в будущее нашей страны. Так было всегда, это есть и сегодня», - сказал президент.