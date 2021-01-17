Ильхам Алиев: "Надеюсь, Армения скажет, что и у них нет никаких проблем с нами"

«В нашей стране проводятся реформы – кадровые, структурные, экономические реформы, реформы в социальной сфере». Как сообщает АзерТАдж, об этом в интервью Азербайджанскому телевидению в ходе открытия заводов в Сумгаитском химическом промышленном парке заявил президент Ильхам Алиев.

«Сегодня в мире мало таких стран, как Азербайджан, где присутствуют многие факторы для развития - политическая стабильность, единство народа и власти, мир и спокойствие, географическое расположение, инфраструктура, подготовленные профессиональные кадры, - это очень важно, - экспортные рынки, добрые деловые отношения с соседними странами, отсутствие каких-либо проблем с другими странами.

Надеюсь, что через определенное время Армения также скажет, что и у них нет никаких проблем с нами, потому что основной вопрос заключался в этом, они оккупировали нашу землю. Они совершили геноцид против нас. Они разрушили наши города до основания. Мы просто защищали себя, защищали на должном уровне и изгнали захватчиков с наших земель», - сказал президент.