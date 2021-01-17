Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО, со стороны главы объединения всем структурам даны соответствующие поручения. Особое внимание будет уделено правильному распределению природного газа в соответствии с нормами.

По прогнозам синоптиков, с 19 января до вечера 21 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются осадки, мокрый снег и снег, температура воздуха значительно понизится. В связи с этим ПО «Азеригаз» переходит на усиленный режим работы.

Было отмечено, что в эти дни отложены все ремонтные работы, связанные с газоснабжением. Подача газа для абонентов может быть приостановлена на короткое время лишь при проведении аварийных работ. В целях оперативного устранения подобных фактов будет налажено дежурство из числа сотрудников в определенных структурах объединения.

Сотрудники Ремонтно-строительного управления по ремонту горячей линии «104» будут круглосуточно оказывать услуги абонентам. Возможные аварии, утечки газа, проблемы с газовыми счетчиками будут оперативно устраняться в Баку и его окрестностях.

ПО «Азеригаз» напоминает абонентам, что при возникновении проблем с подачей газа необходимо немедленно сообщить в колл-центр по номерам горячей линии «104/185». Помимо этого, можно отправить сообщение в WhatsApp по номеру (+99477) 3 104 104, а также на аккаунты «Азеригаз» в соцсетях.