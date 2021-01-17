Поезда из Баку отправятся в Шушу и Нахчыван историческая победа Ильхама Алиева
Победа Азербайджана в Отечественной войне и освобождение оккупированных территорий создали новые геополитические реалии в регионе. Свидетельством этому является трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении, состоявшаяся на прошлой неделе в Москве. Эту встречу уже можно считать исторической, так как впервые за 30 лет на встрече лидеров Азербайджана и Армении обсуждалась не военная повестка, а экономическая. В частности, на встрече была достигнута договоренность о разблокировке экономических и транспортных связей в регионе.
Десятилетия тупика Армении
Многочисленные эксперты различного уровня почти в унисон твердят, что одним из главных факторов, обусловивших победу Азербайджана в 44-дневной войне, стало экономическое отставание Армении. Пока в Ереване все последние десятилетия жили мифами о непобедимой армянской армии и не умеющих воевать азербайджанцах, руководство Азербайджана шаг за шагом развивало экономику и модернизировало армию страны. Параллельно с этим Азербайджан последовательно добивался экономической изоляции Армении и ее отстранения от каких-либо более-менее значимых проектов в регионе.
И действительно, несмотря на экономическую целесообразность, трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан, по которому экспортируется большая часть азербайджанской нефти, был построен в обход Армении. В итоге Ереван за эти годы потерял сотни миллионов долларов, которые мог бы заработать на транзите азербайджанской нефти.
Точно так же Армения из-за своей агрессивной и оккупационной политики осталась в стороне от проектов Баку - Тбилиси - Эрзурум, TANAP, Баку - Тбилиси - Карс и др. А это уже миллиарды долларов, которых лишился Ереван.
Сегодня Азербайджан является транспортным и энергетическим хабом всего региона, и нет ни одного крупного проекта, в котором бы не участвовал Азербайджан. Достаточно лишь отметить энергетические коридоры Азербайджан - Грузия - Турция и Россия - Азербайджан - Иран, а также транспортный коридор Россия - Азербайджан - Иран.
Из-за своей оккупационной политики Армения не только лишила себя шансов на экономическое развитие, но и на протяжении трех десятилетий стала главной преградой для экономического развития всего региона. И теперь у Армении появился шанс интегрироваться в региональные проекты.
Азербайджан восстанавливает Карабах и открывает дорогу в Нахчыван
Сразу после завершения Отечественной войны Азербайджан обозначил в качестве своей приоритетной политики восстановление освобожденных территорий. За десятилетия оккупации Армения до основания разрушила всю инфраструктуру в Нагорном Карабахе. Некогда цветущие и густонаселенные города Агдам, Физули, Джебраил находятся в руинах, в них не осталось ни одного целого дома, не говоря уже об инфраструктуре. Восстановление всех освобожденных территорий потребует от азербайджанского государства колоссальных усилий и финансовых средств. И несмотря на заявления разного рода скептиков, желание и экономические возможности на восстановление Карабаха у Азербайджана есть.
Правительство Азербайджана уже инициировало ряд крупных инфраструктурных проектов на освобожденных территориях и, в частности, прокладку автомобильных и железных дорог к крупным населенным пунктам в освобожденных районах. Строятся автомобильные дороги в Агдам, Физули, Кельбаджар, Шушу…
Из железнодорожных проектов можно отметить строительство железной дороги Горадиз - Физули, а затем Физули - Шуша. Во всяком случае, сейчас идет проектирование. Активно ведется строительство железной дороги Барда - Kочерли - Aгдам. В то же время будет заново построена железная дорога Горадиз - Агбенд. Стоит отметить, что эта дорога имеет особое значение для открытия Нахчыванского коридора.
Открытие прямого наземного сообщения из Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, которая отделена от страны территорией Армении, является одним из важных результатов Отечественной войны. В частности, открытие данного коридора нашло отражение в заявлении, подписанном 10 ноября.
Эта дорога имеет особое значение для многостороннего сотрудничества в регионе, ею смогут пользоваться как Азербайджан и Турция, так и Россия, Армения, Иран. Открытие дороги кардинально изменит транспортную карту региона, создаст совершенно новые возможности для его развития. В одном из своих последних выступлений президент Ильхам Алиев заявил, что эта дорога обязательно будет открыта и Азербайджан к этому готовится: будет начато строительство железной дороги Горадиз - Агбенд, также восстанавливаются и модернизируются железные дороги в Нахчыване.
Перекуют мечи свои на орала
О восстановлении транспортного коридора из основной части Азербайджана в Нахчыван говорили и на московской встрече лидеров Азербайджана, России и Армении. На этой экономической повестке настаивала азербайджанская сторона, и она возымела успех.
В частности, на встрече была достигнута договоренность о создании рабочей группы во главе с вице-премьерами трех стран, которая займется разблокировкой всех экономических и транспортных связей в регионе.
Речь идет о двух основных направлениях. Во-первых, это коридор в Нахчыван, который должен пройти через Сюникскую область Армении. А во-вторых, железная дорога из Еревана в ту же Сюникскую область, которая проложена через Нахчыван. Стоит отметить, что оба этих маршрута активно использовались в советское время.
Как пишет российское издание «Коммерсантъ», из-за закрытия указанных транспортных путей в свое время пострадала и сама Россия. Когда в результате конфликта в Абхазии движение поездов из России в Грузию стало невозможным, Армения потеряла самый надежный маршрут к своему основному союзнику, а Россия — соединение с железными дорогами Турции.
В результате железные дороги Армении де-факто сократились до небольшого участка, связывающего Ереван и Тбилиси, а товары из России могут перевозиться лишь по Военно-Грузинской дороге, которая регулярно закрывается из-за погодных условий.
Серьезным подспорьем для Армении могло бы стать расширение экономических связей с Ираном, но и это до сих пор было невозможно, учитывая, что страны связывает лишь одна горная дорога.
«Таким образом, подписанный в Москве документ теоретически должен устраивать все три стороны: Азербайджану нужна дорога в Нахичевань и Турцию, России — в Турцию и Армению, а Армении — в Россию и Иран. Но де-факто триумфатором по итогам переговоров чувствовал себя только Ильхам Алиев. А вот Никол Пашинян в своей речи сконцентрировался не на достижениях, а на нерешенных вопросах — в первую очередь на нежелании Баку обсуждать статус Нагорного Карабаха, а также на судьбе военнопленных», - пишет российское издание.
В этой связи примечательно и заявление президента Ильхама Алиева для прессы, сделанное по итогам трехсторонней встречи. Ильхам Алиев напомнил, что одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортных коммуникаций. Это та сфера, которая может придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность.
Президент подчеркнул, что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, стран региона.
Он также выразил уверенность, что и соседние страны активно включатся в создание транспортных коридоров и разветвленной сети транспортных артерий в регионе.
Таким образом, разблокирование транспортных коммуникаций отвечает интересам всех региональных игроков. А противятся этому лишь реваншистские силы в Армении.