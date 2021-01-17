Мурад Самедов, автор haqqin.az 18:03

Победа Азербайджана в Отечественной войне и освобождение оккупированных территорий создали новые геополитические реалии в регионе. Свидетельством этому является трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении, состоявшаяся на прошлой неделе в Москве. Эту встречу уже можно считать исторической, так как впервые за 30 лет на встрече лидеров Азербайджана и Армении обсуждалась не военная повестка, а экономическая. В частности, на встрече была достигнута договоренность о разблокировке экономических и транспортных связей в регионе.

Десятилетия тупика Армении Многочисленные эксперты различного уровня почти в унисон твердят, что одним из главных факторов, обусловивших победу Азербайджана в 44-дневной войне, стало экономическое отставание Армении. Пока в Ереване все последние десятилетия жили мифами о непобедимой армянской армии и не умеющих воевать азербайджанцах, руководство Азербайджана шаг за шагом развивало экономику и модернизировало армию страны. Параллельно с этим Азербайджан последовательно добивался экономической изоляции Армении и ее отстранения от каких-либо более-менее значимых проектов в регионе. И действительно, несмотря на экономическую целесообразность, трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан, по которому экспортируется большая часть азербайджанской нефти, был построен в обход Армении. В итоге Ереван за эти годы потерял сотни миллионов долларов, которые мог бы заработать на транзите азербайджанской нефти. Точно так же Армения из-за своей агрессивной и оккупационной политики осталась в стороне от проектов Баку - Тбилиси - Эрзурум, TANAP, Баку - Тбилиси - Карс и др. А это уже миллиарды долларов, которых лишился Ереван. Сегодня Азербайджан является транспортным и энергетическим хабом всего региона, и нет ни одного крупного проекта, в котором бы не участвовал Азербайджан. Достаточно лишь отметить энергетические коридоры Азербайджан - Грузия - Турция и Россия - Азербайджан - Иран, а также транспортный коридор Россия - Азербайджан - Иран.

Из-за своей оккупационной политики Армения не только лишила себя шансов на экономическое развитие, но и на протяжении трех десятилетий стала главной преградой для экономического развития всего региона. И теперь у Армении появился шанс интегрироваться в региональные проекты. Азербайджан восстанавливает Карабах и открывает дорогу в Нахчыван Сразу после завершения Отечественной войны Азербайджан обозначил в качестве своей приоритетной политики восстановление освобожденных территорий. За десятилетия оккупации Армения до основания разрушила всю инфраструктуру в Нагорном Карабахе. Некогда цветущие и густонаселенные города Агдам, Физули, Джебраил находятся в руинах, в них не осталось ни одного целого дома, не говоря уже об инфраструктуре. Восстановление всех освобожденных территорий потребует от азербайджанского государства колоссальных усилий и финансовых средств. И несмотря на заявления разного рода скептиков, желание и экономические возможности на восстановление Карабаха у Азербайджана есть. Правительство Азербайджана уже инициировало ряд крупных инфраструктурных проектов на освобожденных территориях и, в частности, прокладку автомобильных и железных дорог к крупным населенным пунктам в освобожденных районах. Строятся автомобильные дороги в Агдам, Физули, Кельбаджар, Шушу… Из железнодорожных проектов можно отметить строительство железной дороги Горадиз - Физули, а затем Физули - Шуша. Во всяком случае, сейчас идет проектирование. Активно ведется строительство железной дороги Барда - Kочерли - Aгдам. В то же время будет заново построена железная дорога Горадиз - Агбенд. Стоит отметить, что эта дорога имеет особое значение для открытия Нахчыванского коридора.

Открытие прямого наземного сообщения из Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, которая отделена от страны территорией Армении, является одним из важных результатов Отечественной войны. В частности, открытие данного коридора нашло отражение в заявлении, подписанном 10 ноября. Эта дорога имеет особое значение для многостороннего сотрудничества в регионе, ею смогут пользоваться как Азербайджан и Турция, так и Россия, Армения, Иран. Открытие дороги кардинально изменит транспортную карту региона, создаст совершенно новые возможности для его развития. В одном из своих последних выступлений президент Ильхам Алиев заявил, что эта дорога обязательно будет открыта и Азербайджан к этому готовится: будет начато строительство железной дороги Горадиз - Агбенд, также восстанавливаются и модернизируются железные дороги в Нахчыване. Перекуют мечи свои на орала О восстановлении транспортного коридора из основной части Азербайджана в Нахчыван говорили и на московской встрече лидеров Азербайджана, России и Армении. На этой экономической повестке настаивала азербайджанская сторона, и она возымела успех. В частности, на встрече была достигнута договоренность о создании рабочей группы во главе с вице-премьерами трех стран, которая займется разблокировкой всех экономических и транспортных связей в регионе. Речь идет о двух основных направлениях. Во-первых, это коридор в Нахчыван, который должен пройти через Сюникскую область Армении. А во-вторых, железная дорога из Еревана в ту же Сюникскую область, которая проложена через Нахчыван. Стоит отметить, что оба этих маршрута активно использовались в советское время.

Как пишет российское издание «Коммерсантъ», из-за закрытия указанных транспортных путей в свое время пострадала и сама Россия. Когда в результате конфликта в Абхазии движение поездов из России в Грузию стало невозможным, Армения потеряла самый надежный маршрут к своему основному союзнику, а Россия — соединение с железными дорогами Турции. В результате железные дороги Армении де-факто сократились до небольшого участка, связывающего Ереван и Тбилиси, а товары из России могут перевозиться лишь по Военно-Грузинской дороге, которая регулярно закрывается из-за погодных условий. Серьезным подспорьем для Армении могло бы стать расширение экономических связей с Ираном, но и это до сих пор было невозможно, учитывая, что страны связывает лишь одна горная дорога. «Таким образом, подписанный в Москве документ теоретически должен устраивать все три стороны: Азербайджану нужна дорога в Нахичевань и Турцию, России — в Турцию и Армению, а Армении — в Россию и Иран. Но де-факто триумфатором по итогам переговоров чувствовал себя только Ильхам Алиев. А вот Никол Пашинян в своей речи сконцентрировался не на достижениях, а на нерешенных вопросах — в первую очередь на нежелании Баку обсуждать статус Нагорного Карабаха, а также на судьбе военнопленных», - пишет российское издание.