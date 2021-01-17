В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Оперативном штабе при Кабинете министров сообщили, что 503 пациента выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 13 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 227 391 случай заражения коронавирусом, из них 215 771 человек благополучно прошли лечение, 3 022 - скончались.

Лечение 8 598 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.