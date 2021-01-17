Алексея Навального арестовали

В Москве Химкинский суд оставил Алексея Навального под стражей на 30 суток, до 15 февраля. Об этом ТАСС сообщил адвокат Вадим Кобзев.

"Химкинский суд решил, что Навальный будет находиться под арестом до 15 февраля", - сказал адвокат. Суд вынес решение на выездном заседании в здании УВД по городу Химки.

Представитель МВД просила арестовать Навального для обеспечения его явки 29 января на заседание Симоновского суда Москвы по вопросу замены наказания в виде 3,5 года лишения свободы условно на реальное в рамках дела "Ив Роше". После оглашения решения защита заявила о намерении обжаловать его в Мосгорсуде.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Алексея Навального условно к трем годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за мошенничество и легализацию денежных средств, назначив ему испытательный срок в пять лет. 4 августа 2017 года он был продлен на год.