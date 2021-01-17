Впервые в мире: родился ребенок с антителами к коронавирусу

Жительница Болгарии стала мамой малыша, у которого с рождения есть антитела к COVID. Новорожденный появился на свет путем кесарева сечения. Роды принимали в больнице Пазарджика.

Как отмечает Росбалт, мать ребенка заразилась вирусом SARS-CoV-2 во время беременности. О пневмонии у 28-летней женщины не сообщается, но кашель и высокая температура у нее были.

Наличие антител к коронавирусу свидетельствует о том, что человек им переболел, в том числе бессимптомно. Таким образом, если болеет мать — это может повлиять на плод. Оценка общему уровню здоровья болгарского ребенка при этом не приводится.