Индия решила купить российские истребители

Индия планирует закупить у России 21 легкий истребитель МиГ-29 и 12 истребителей Су-30МКИ, сообщили местные СМИ.

«Запрос на продажу партии МиГ-29 скоро будет передан на рассмотрение ОАО «Рособоронэспорт». Закупки предусматривают продажу Индии 21 МиГ-29, которые сейчас находятся в России на хранении», – передает ТАСС со ссылкой на Times of India сообщения источников.

Приобретение по относительно низким ценам установочной партии МиГ-29 увеличит численность этих истребителей в составе ВВС Индии до 59. С закупкой 12 Су-30МКИ количество этих боевых самолетов в индийской военной авиации будет доведено до 284. Получение новых российских истребителей обоих типов планируется в 2024-2025 годах.