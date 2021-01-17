Совместные проекты Баку и Анкары по возрождению Карабаха

Турецкие и азербайджанские бизнесмены осуществят множество совместных проектов по возрождению освобожденного от армянской оккупации Карабах ского региона Азербайджана. Об этом сказал заведующий отделом строительства, градостроительства и коммунального хозяйства Кабинета министров Азербайджана Фейруз Мустафаев, передает Trend.

«В тендерах на строительство, проводимых в Турции, базовая цена указывается организацией-заказчиком. Такая же система будет применяться и здесь», - сказал Мустафаев, отметив, что они продолжат работу с Министерством окружающей среды и городского планирования Турции над внедрением новой системы.

«В старой системе базовая цена была иной для иностранных компаний. Это затягивало процесс и создавало трудности для инвесторов. Также было больше бюрократической работы. Но теперь это будет проще, поскольку любая иностранная компания может составить спецификации тендера»,- сказал он.

Мустафаев отметил, что компании двух стран совместно работают над строительством новой дороги Физули - Шуша: «Это только первый шаг. На сегодняшний день турецкие компании реализовали в Азербайджане проекты на 16 миллиардов долларов. Не только в Карабахе, но и во всем Азербайджане турецкие компании смогут реализовать выгодные проекты».