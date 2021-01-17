Сахар из водорослей поможет победить COVID

Ученые надеются создать на их основе лекарство против коронавирусной инфекции. Статью с результатами их исследования опубликовала электронная научная библиотека bioRxiv.

Китайские биологи научились подавлять коронавирус с помощью водорослей из Японского моря. Как выяснилось, сахара в водорослях вида Ecklonia kurome способны оказывать губительное воздействие на важнейшие ферменты вирусной частицы, тем самым разрушая ее и не давая ей проникать в клетки организма, заражая их.

Под руководством профессора Шанхайского института лекарственных средств Китайской академии наук Дина Каня биологи установили, что сахаристые вещества, содержащиеся в Ecklonia kurome, действительно способны подавлять вирус и способствовать сокращению его размножения.

Оказалось, что даже небольшое количество одного из полисахаридов – пока безымянного вещества под номером 375 – подавляло размножение вируса в культурах клеток. Опыты показали, что оно мешало работе вирусного фермента 3CLpro – белка, который важен для сборки новых частиц SARS-CoV-2. Ученые также обнаружили, что этот сахар мешал вирусу соединяться с рецепторами ACE2, которые патоген использует для проникновения в клетки, пишет ТАСС.

Биологи также исследовали само вещество из водоросли и установили, что оно состоит из трёх других полисахаридов, два из которых могут подавлять распространение коронавируса. Тем не менее их отдельное воздействие на вирусную частицу оказалось слабее, нежели в составе вещества 375.

В ближайшее время Кань и его коллеги планируют проверить, может ли вещество 375 подавить коронавирусную инфекцию в организме животных, и изучить, насколько оно безопасно для применения в лекарственных целях.