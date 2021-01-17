Азербайджанские и иранские железные дороги договорились о сотрудничестве
В Тегеране между Азербайджаном и Ираном подписан меморандум о развитии сотрудничества в области железных дорог, сообщает иранское информагентство IRIB.
С азербайджанской стороны документ подписал глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, с иранской - заместитель министра дорог и градостроительства Ирана, исполнительный директор железнодорожной компании Ирана Саид Расули.
Согласно меморандуму, ежегодный транзит двух стран увеличится на два миллиона тонн. В рамках документа стороны договорились развивать сотрудничество в железнодорожной сфере.