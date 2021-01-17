Россия высылает нидерландских дипломатов

Россия объявила о намерении выслать двоих сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Дипломаты должны покинуть страну в течение двух недель, заявил МИД РФ.

Как сообщает Дойче велле, Москва назвала этот шаг ответом на "недружественное и провокационное" решение официального Амстердама объявить персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Нидерландах.

В декабре 2020 года работникам российского посольства, подозреваемым в шпионаже в сфере высоких технологий, было предписано покинуть Нидерланды в течение двух недель.