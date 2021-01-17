Минск оставили без чемпионата мира по хоккею

Столица Беларуси - Минск - лишилась права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник.

В понедельник состоялось заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), посвященное этому вопросу. "Матчи чемпионата мира будут перенесены из Минска", - сказал собеседник агентства, не уточнив, где пройдут игры первенства.

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Проведение чемпионата мира было запланировано в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести чемпионат мира из Минска из-за напряженной политической ситуации в Беларуси.