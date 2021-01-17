Глава МИД Германии приехал в Анкару

Благодаря положительным шагам со стороны Евросоюза созданы предпосылки для более позитивной повестки в отношениях Анкары и Брюсселя. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с германским коллегой Хайко Маасом в Анкаре.

Как сообщает Anadolu, Чавушоглу отметил готовность Турции к активизации механизмов двустороннего диалога с Германией. По его словам, Берлин разделяет позицию Анкары по данному вопросу.

Глава МИД Германии, в свою очередь, выразил надежду на углубление отношений между Турцией и ЕС.

Касаясь напряженности в отношениях Турции и Греции в Восточном Средиземноморье, Хайко Маас отметил, ситуация запутанная, однако ее нельзя назвать безвыходной.