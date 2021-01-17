Десятки военнослужащих МВД погибли, освобождая оккупированные земли заявление министра
Во Второй Карабахской войне приняли участие сотни представителей Внутренних войск МВД Азербайджана, из них 65 стали шехидами, еще 347 были ранены. Об этом на заседании коллегии, посвященном итогам деятельности по борьбе с преступностью, охране общественного порядка и общественной безопасности в 2020 году и предстоящим в текущем году задачам, сказал министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Министр подчеркнул, что минувший год, несмотря на все сложности и проблемы, оказался одним из самых успешных для Азербайджана.
"Наши земли, которые оставались под оккупацией в течение многих лет, были освобождены от врага нашей армией под руководством президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, была восстановлена историческая справедливость. В этих боях приняли участие и показали образцы мужества и отваги сотни военнослужащих внутренних войск, из них 65 стали шехидами, 347 получили ранения", - отметил Вилаят Эйвазов.