Во Второй Карабахской войне приняли участие сотни представителей Внутренних войск МВД Азербайджана, из них 65 стали шехидами, еще 347 были ранены. Об этом на заседании коллегии, посвященном итогам деятельности по борьбе с преступностью, охране общественного порядка и общественной безопасности в 2020 году и предстоящим в текущем году задачам, сказал министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Министр подчеркнул, что минувший год, несмотря на все сложности и проблемы, оказался одним из самых успешных для Азербайджана.

"Наши земли, которые оставались под оккупацией в течение многих лет, были освобождены от врага нашей армией под руководством президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, была восстановлена историческая справедливость. В этих боях приняли участие и показали образцы мужества и отваги сотни военнослужащих внутренних войск, из них 65 стали шехидами, 347 получили ранения", - отметил Вилаят Эйвазов.