Минтруда отчиталось об итогах года и рассказало о планах на 2021 год

Отдел информации 20:43

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, основными социальными задачами являются обеспечение семей шехидов Отечественной войны, её участников социальной поддержкой, раненых военнослужащих - услугами медико-социальной реабилитации, современными протезами. Как сообщает haqqin.az, об этом на пресс-конференции, посвященной проделанной в прошлом году работе в социальной сфере и социальным целям на 2021 год, заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

Заместитель министра отметил, что в послевоенный период этой поддержкой были охвачены более 11 тысяч членов семей шехидов, ветеранов и пострадавших от войны. В частности, докладчик отметил, что назначены социальные выплаты 6 500 членам семей 2 650 шехидов, лица из указанных категорий вовлечены в программы активного трудоустройства, им оказываются услуги социально-психологической поддержки и реабилитации. За последний год еще 1 500 семей шехидов и инвалидов войны были обеспечены квартирами и частными домами, а 400 инвалидов войны обеспечены автомобилями. На данный момент представителям этих категорий предоставлено более 9 100 квартир и частных домов и более 7 200 автомобилей.

По словам Керимова, близится к завершению процесс передачи построенных для бывших вынужденных переселенцев квартир на баланс Министерства труда и социальной защиты населения для передачи их семьям шехидов по поручению президента Ильхама Алиева. Эта важная новая программа позволит добиться значительного прогресса в деле обеспечения жильем семей шехидов, лиц, ставших инвалидами на войне. Анар Керимов отметил, что за последние два года более чем в 10 регионах были открыты современные реабилитационные учреждения и учреждения социального обслуживания, из них в 2020 году в 6 регионах (Ленкорань, Хачмаз, Ширван, Шеки, Сумгайыт, Гейгель). В ближайшие месяцы откроются еще 4 современных реабилитационных и социальных учреждения. В целом, созданная в последние годы современная система реабилитации позволила охватить наших раненых ветеранов войны эффективными услугами медико-социальной реабилитации. Одновременно ведется последовательная работа по обеспечению наших раненых ветеранов реабилитационными средствами, особенно современными, высокотехнологичными протезами.