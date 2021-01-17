Минтруда отчиталось об итогах года и рассказало о планах на 2021 год
В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, основными социальными задачами являются обеспечение семей шехидов Отечественной войны, её участников социальной поддержкой, раненых военнослужащих - услугами медико-социальной реабилитации, современными протезами. Как сообщает haqqin.az, об этом на пресс-конференции, посвященной проделанной в прошлом году работе в социальной сфере и социальным целям на 2021 год, заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.
Заместитель министра отметил, что в послевоенный период этой поддержкой были охвачены более 11 тысяч членов семей шехидов, ветеранов и пострадавших от войны. В частности, докладчик отметил, что назначены социальные выплаты 6 500 членам семей 2 650 шехидов, лица из указанных категорий вовлечены в программы активного трудоустройства, им оказываются услуги социально-психологической поддержки и реабилитации. За последний год еще 1 500 семей шехидов и инвалидов войны были обеспечены квартирами и частными домами, а 400 инвалидов войны обеспечены автомобилями. На данный момент представителям этих категорий предоставлено более 9 100 квартир и частных домов и более 7 200 автомобилей.
По словам Керимова, близится к завершению процесс передачи построенных для бывших вынужденных переселенцев квартир на баланс Министерства труда и социальной защиты населения для передачи их семьям шехидов по поручению президента Ильхама Алиева. Эта важная новая программа позволит добиться значительного прогресса в деле обеспечения жильем семей шехидов, лиц, ставших инвалидами на войне.
Анар Керимов отметил, что за последние два года более чем в 10 регионах были открыты современные реабилитационные учреждения и учреждения социального обслуживания, из них в 2020 году в 6 регионах (Ленкорань, Хачмаз, Ширван, Шеки, Сумгайыт, Гейгель). В ближайшие месяцы откроются еще 4 современных реабилитационных и социальных учреждения.
В целом, созданная в последние годы современная система реабилитации позволила охватить наших раненых ветеранов войны эффективными услугами медико-социальной реабилитации. Одновременно ведется последовательная работа по обеспечению наших раненых ветеранов реабилитационными средствами, особенно современными, высокотехнологичными протезами.
За последний месяц им предоставлено 530 реабилитационных средств, также 6 ветеранов получили 8 высокотехнологичных протезов, на данный момент работы в этом направлении продолжаются.
Заместитель министра подчеркнул, что особая забота президента в социальной сфере позволяет из года в год укреплять социальную защищенность. В 2020 году расходы по социальному обеспечению увеличились на 20%, или на 1 миллиард манатов, по сравнению с предыдущим годом и составили 5 миллиардов 743 миллиона манатов, в том числе по пенсиям рост выплат составил 20%, по президентским пенсиям и пособиям - 18%, по адресной социальной помощи - 41%.
А.Керимов отметил, что указами президента с начала этого года существенно увеличены пенсии семьям шехидов и ветеранам войны, установлены новые виды пенсий, и что этими указами охвачены около 100 тысяч человек. В прошлом году была обеспечена устойчивость социальных выплат, расширена программа адресной социальной помощи, расширена доступность этой программы и смягчены её условия.
Замминистра отметил также меры поддержки в связи с пандемией, повышение пенсий за последний год.
На мероприятии были отмечены и социальные цели на 2021 год. В эти цели входят дальнейшее расширение мер социальной поддержки в послевоенный период, обеспечение устойчивости социальных выплат, начало строительства социальной инфраструктуры на освобожденных территориях, дальнейшее расширение социальных программ, в том числе обеспечение жильем и автомобилями, самозанятости и т.д., создание новых центров DOST, реабилитация и социальное обслуживание, увеличение количества электронных услуг в министерстве с 61 до 100 и т. д.