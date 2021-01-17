ВОЗ предупреждает о катастрофическом росте смертности от COVID

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об угрозе гибели от коронавирусной инфекции ста тысяч человек в неделю. С таким прогнозом выступил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает Reuters.

"В настоящее время эпидемиологическая ситуация развивается динамично и неравномерно, в будущем она вполне может осложниться", — приводит РИА Новости слова Райана.

Отмечается, что в настоящее время порядка 47% смертей от COVID-19 приходится на Северную и Южную Америку и, согласно прогнозам, в будущем ситуация может усугубиться. В Европе показатели заболеваемости стабилизируются, но они по-прежнему остаются на высоком уровне.