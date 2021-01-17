Российский самолет не долетел до Дубая
В аэропорт российского города Краснодар вернулся лайнер Golfstream, направлявшийся в Объединенные Арабские Эмираты. По предварительной информации, на борту возникли неполадки, сообщил Интерфаксу информированный источник.
Пилоты связались с диспетчерами и сообщили им о возможном отказе системы управления, сказал собеседник агентства.
По его информации, самолет благополучно приземлился. У него выявили неисправность сигнализации, которая не угрожала безопасности полета.