О чем говорили Лавров и Айвазян

Министры иностранных дел России и Армении - Сергей Лавров и Ара Айвазян - провели в понедельник телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"Продолжено обсуждение хода реализации заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, договоренностей, достигнутых на московском саммите 11 января 2021 года, в том числе в контексте решения гуманитарных вопросов и налаживания многосторонней кооперации в регионе", - говорится в сообщении российского МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Лавров и Айвазян затронули ряд актуальных тем двусторонней и международной повестки дня.