«Трамписты, любые другие фашисты и белые супрематисты никогда не вернутся к власти демократическим путем», - заходятся в восторге американские либеральные издания. Имея для этих восторгов все основания, поскольку план демократов предоставить гражданство 11 миллионам мигрантов – это план получения пришедшей к власти в Америке «партии социокультурной перестройки» дополнительных 11 миллионов «штыков»/голосов на избирательных участках.

У разрозненного и деморализованного «бело-консервативного» меньшинства после этого не остается ни малейшего шанса вернуть свое былое влияние. Такие критически важные для избирательной системы в Америке штаты Аризона, Техас, Луизиана – должны, согласно миграционному плану Байдена и его команды, заполнить лояльные Демократической партии избиратели. И не только они. Да и разве только об 11-ти миллионах идет речь? В США поговаривают, что тех, для кого будет открыт путь к заветному гражданству, на самом деле от 12 до 25 миллионов.

И в предчувствии того, что их мечты поселиться в стране обетованной при новом американском президенте вполне могут стать реальностью – «новые американцы» уже двинулись к границам США. Колоннами в несколько тысяч человек. Четыре с половиной тысячи таких переселенцев уже выдвинулись к границе США из Гондураса. И хотя представители Байдена пытаются убедить их в том, что сейчас не время для переселения, что они «не смогут немедленно прибыть в Соединенные Штаты» - мигранты не намерены останавливаться.

Они ведь уже даже и не просят – через группы по защите прав мигрантов они требуют. «Мы будем выступать за то, чтобы правительство Байдена выполняло свои обязательства», - говорится в заявлении активистов «гондурасского каравана».

«Есть шанс, который выпадает раз в жизни, прорваться в США – и его нужно использовать», - считают они. Тем более что в самой Америке у них сейчас достаточно «жалельщиков», которым, по большому счету, глубоко плевать, что нет нормативной базы, не выделены деньги, не готова инфраструктура для приема «новых американцев» - главное, запустить процесс, «принять в порядке исключения», а там уж – как пойдет.

Кстати, о деньгах. В Вашингтоне сейчас наступают жаркие деньки - на Капитолийском холме начинают делить большой и жирный пирог под названием «американский бюджет», на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября. Вскоре в коридорах власти будет не протолкнуться от ходоков с горящими глазами, обещаниями на устах и пачками денег в кейсах, желающих вкусить хотя бы малую толику долларового счастья – и «иммигрантское лобби», которое сейчас стремительно набирает вес - будет теперь здесь в числе первых. «Демократические идеалы» и финансы идут в Америке рука об руку, а вы как думали?

Более-менее хорошей новостью для Америки во всей этой истории является то обстоятельство, что далеко не все в американском истеблишменте поддерживают столь масштабные новации Джо Байдена и его команды, в первую очередь – вице-президента Камалы Харрис. В рядах сторонников демократов предостаточно тех, кто считает иммигрантские инициативы новых хозяев Белого дома «серебряными пулями», которые должны прикончить «эпоху Трампа» в сфере ужесточения отношения к мигрантам.