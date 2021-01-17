Госкомитет остановил незаконное строительство в Хырдалане фото
В Государственный комитет архитектуры и градостроительства поступила жалоба от группы граждан об установке торгового киоска вблизи парка Гейдара Алиева в городе Хырдалан. Торговый киоск устанавливался на пешеходном переходе.
Как сообщает haqqin.az, специалисты Госкомитета незамедлительно провели осмотр места и установили, что торговый киоск устанавливается с нарушением законодательства, без проведения соответствующего согласования и разрешительных процедур. Тем самым были созданы препятствия для пешеходов.
В связи с этим Госкомитет направил обращение в Исполнительную власть Апшеронского района. Незаконные строительные работы были остановлены, а конструкция убрана от пешеходного перехода.
В Госкомитете отметили важность общественного контроля за градостроительными процессами и поблагодарили жителей за их гражданскую ответственность.
В то же время Госкомитет вновь обращается к физическим и юридическим лицам, занимающимся строительством, призывая соблюдать все требования градостроительного законодательства. Проведение строительных работ без разрешительного документа от соответствующих органов исполнительной власти запрещено, в отношении нарушителей будут приняты меры.