В Государственный комитет архитектуры и градостроительства поступила жалоба от группы граждан об установке торгового киоска вблизи парка Гейдара Алиева в городе Хырдалан. Торговый киоск устанавливался на пешеходном переходе.

Как сообщает haqqin.az, специалисты Госкомитета незамедлительно провели осмотр места и установили, что торговый киоск устанавливается с нарушением законодательства, без проведения соответствующего согласования и разрешительных процедур. Тем самым были созданы препятствия для пешеходов.