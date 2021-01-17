Эрдоган: Чем сильнее Турция, тем масштабнее давление на нее

Власти Турции полны решимости задействовать в полном объеме потенциал страны, делая ставку на инвестиции, производство, рост, занятость и экспорт. Как сообщает Anadolu, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к функционерам правящей Партии справедливости и развития.

По словам Эрдогана, чем сильнее Турция в регионе и на мировой арене, тем масштабнее волна давления на Анкару.

«Те, кто критикует демократическое развитие Турции, сами при необходимости, не колеблясь, предпринимают самые постыдные шаги в демократической области. Все потому, что для них демократия – не более, чем инструмент достижения интересов», - сказал турецкий лидер.