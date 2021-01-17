Habertürk опубликовало статью, в которой рассказало о содержании переписки двух лидеров и перспективах улучшения отношений между Анкарой и Парижем.

На прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил общественности, что президент Франции Эммануэль Макрон написал письмо, адресованное турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, о желании нормализовать отношения между Анкарой и Парижем.

Журналист издания со ссылкой на диписточники сообщает, что стороны договорились возобновить диалог в целях преодоления острой напряженности между Анкарой и Парижем. Кроме того, источники отмечают, что Анкара и Париж также решили интенсифицировать переговоры по некоторым направлениям, по которым между Турцией и Францией существуют большие разногласия, таким как Сирия и Ливия, прежде всего по борьбе с терроризмом.

Далее корреспондент Habertürk обращается к содержанию письма Макрона: «Дорогой Тайип, давайте поговорим! С нетерпением жду вашего ответа о видеоконференции». Президент Франции Макрон написал это письмо от руки и использовал выражения на турецком языке, отмечает журналист.

Выразив турецкому лидеру и народу «пожелания счастья и согласия», Макрон отметил готовность продолжать диалог с Анкарой: «Хочу побеседовать с вами в ближайшие дни. Мы можем использовать эту возможность, чтобы обсудить сферы, представляющие совместный интерес, в частности будущее отношений между Турцией и Европейским союзом».

Ожидается, что видеоконференция между президентами состоится до саммита НАТО. Также идет работа и по организации переговоров двух лидеров на полях саммита.