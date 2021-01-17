Камала Харрис ушла с поста сенатора

Избранный вице-президент США демократ Камала Харрис сложила с себя полномочия сенатора. По данным The Washington Post, данное решение вступило в силу в 12:00 по местному времени.

"Я ухожу с поста сенатора от штата Калифорния с 12:00 18 января. Хочу поблагодарить жителей Калифорнии за честь служить им в Сенате последние четыре года", - цитирует ТАСС письмо Харрис, адресованное губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому.

22 декабря Ньюсом заявил, что ее место в Сенате Конгресса займет секретарь Калифорнии Алекс Падилла.