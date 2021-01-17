Генсек ООН назначил спецпосланника по Ливии

«Генеральный секретарь назначил Яна Кубиша из Словакии своим специальным посланником в Ливии», – сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Такое решение Гутерриш принял после одобрения кандидатуры Кубиша Совбезом ООН. Кубиш до этого момента занимал должность спецкоординатора в Ливане. Он приступит к новым обязанностям в начале февраля.

Ян Кубиш – выпускник факультета международных экономических отношений МГИМО. С 2006 по 2009 годы занимал должность главы МИД Словакии. В 2012 году был назначен главой миссии ООН в Афганистане, также трудился в качестве представителя генсека ООН в Ираке. С января 2019 года был спецкоординатором в Ливане.

Пост представителя ООН в Ливии свыше 10 месяцев была вакантным, последним на этой должности был Гасан Саламе.