TƏBİB: применяемая в Азербайджане вакцина эффективна против вируса-мутанта

Вакцина от коронавируса, используемая в настоящее время в Азербайджане, эффективна и против нового штамма COVID-19, бушующего в Великобритании, сказал в интервью телеканалу "Хазар" председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По словам Байрамлы, мутировавший штамм COVID-19 в Азербайджане пока не обнаружен, но в случае его выявления будут приняты дополнительные меры. Он добавил, что прохождение всеми лицами, прибывающими в страну, тестов на наличие COVID-19, значительно предотвращает ввоз в страну мутировавших штаммов.

"Большинство производителей вакцин после их ввода, проанализировав, обнаружили, что они полностью эффективны против вируса", - сказал председатель правления TƏBİB, отметив, что в настоящее время ведутся переговоры с другими производителями вакцин, поставка которых в Азербайджан возможна при необходимости.

Отметим, что сегодня в Азербайджане стартовала вакцинация населения от нового коронавируса. Первыми вакцину получили медицинские работники. Вакцинацию этой группы населения планируется завершить до 1 февраля. Далее будут вакцинировать оставшуюся часть населения.